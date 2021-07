Auf dem Fahndungsplakat sind 20 mutmaßliche Rädelsführer abgebildet, bei zehn sei die Identität nun geklärt, so die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Soko "Hauptallee" bislang 160 Täter ausfindig machen, von denen 120 bekannt sind.

Beim letzten Heimspiel von Drittligist Dynamo Dresden am 16. Mai kam es im nahe gelegenen Großen Garten während und nach dem Spiel zu Ausschreitungen. Mehr als 500 gewaltbereite Fans griffen damals Polizisten mit Pyrotechnik an. Zudem wurden zahllose Flaschen und Steine auf Beamte geworfen. Laut Polizei wurden 185 Einsatzkräfte verletzt. Auch zahlreiche Dynamo-Fans wurden verletzt. Auch Journalisten wurden angegriffen. Am 21. Juli kommt der erste Beschuldigte vor Gericht.