Nach einem Angriff im Gerichtssaal im Amtsgericht Dresden, wurde gegen einen 44 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wird dem Beschuldigten gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft mehrfach einschlägig vorbestraft. Er habe die Tat bereits gestanden. Ermittlungen zum Hintergrund und Motiv der Tat dauerten jedoch noch an und würden einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Anwaltschaft.