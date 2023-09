Den Angaben zufolge hatte er am 28. Juni dieses Jahres in der Dresdner Heide am Prießnitzwasserfall zwei Jungen im Alter von elf und 13 Jahren angesprochen. Dem jüngeren habe er zehn Euro versprochen, wenn dieser ihm sein Geschlechtsteil zeige. Anschließend griff er nach Angaben der Ermittler selbst nach dem Kind und zerrte an dessen Hose. Der ältere Junge bedrohte demnach den Mann mit einem Stock, bis dieser von seinem Freund abließ.