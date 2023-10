Haftbefehl erlassen Verdacht des sexuellen Übergriffs in Tattoo-Studio in Dresden

Das Amtsgericht Dresden hat Haftbefehl gegen einen Tätowierer erlassen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, wird dem 52-Jährigen sexualisierte Gewalt an einer Kundin vorgeworfen. Demnach hatte sich eine 20 Jahre alte Frau am Montag in einem Studio im Dresdner Westen von dem Mann zwei Tattoos stechen lassen. Während der Sitzung soll er plötzlich sexuell übergriffig geworden sein. Die überraschte Frau habe sich auch wegen des dabei andauernden Tätowierens nicht zur Wehr gesetzt, später aber Anzeige erstattet.