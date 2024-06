Im Nachbarraum und auch vor dem Laden der Suppenküche des E.I.B.I. Vereins in der Dresdner Neustadt tummeln sich noch weitere Leute, die für Haarschnitt oder Verpflegung gekommen sind. An diesem Tag bieten vier Friseurinnen kostenlose Haarschnitte an. Zusätzlich gibt es ein breites Verpflegungsangebot und auch Kleidung, Lebensmittel und diesmal sogar auch Schmuck kann mitgenommen werden.