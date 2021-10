In Dresden und in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Polizei am Mittwoch Auto-, Lkw-, aber auch Radfahrer kontrolliert. Das Augenmerk lag auf Ablenkungen während der Fahrt. Mehr als 200 Beamtinnen und Beatme waren zu diesem von der Polizei ausgerufenen "Tag der Ablenkung" im Einsatz.

Dabei stellten die Einsatzkräfte bis 14 Uhr insgesamt 202 Ordnungswidrigkeiten fest, teilte die Polizei mit. 84 Mal handelte es sich dabei um Handyverstöße, also Fälle, in denen Auto-, Lkw- oder Radfahrer ein Handy in der Hand oder am Ohr hatten. 76 Verstöße gab es dabei in Dresden, sechs im Landkreis Meißen und zwei im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auf der Autobahn 4 war ein Bus im Einsatz, der vor allem den Lastwagenverkehr kontrollierte.