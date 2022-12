Der Auftritt in der Gläsernen Manufaktur ist Teil eines Filmdrehs der Werbekampagne "So geht sächsisch!" des Landes Sachsen. Entsprechend groß war im Vorfeld die Nervosität, erzählt Schanze. "Sie können sich nicht vorstellen, was gestern noch in der Whatsapp-Gruppe los war. Fragen über Fragen. Bis hin zu: Was gibt es zu essen? Wann wird welche Szene gedreht? Kommt eine Reporterin oder ein Reporter?", erzählt er. Doch die Aufregung ist den Trommlerinnen und Trommlern nicht anzumerken, sobald sie sich im Halbkreis hinter ihren Instrumenten aufgestellt haben. Schanze gibt den Takt mit den Drumsticks vor - und dann schallt der Samba-Rhythmus durch das Autowerk.