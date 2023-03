Bei laufendem Betrieb erneuert die Bahn seit Dienstag im westlichen Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs einen zentralen Knotenpunkt. An dem kreuzen sich die Strecken Berlin–Dresden und Leipzig–Dresden oben drüber und Dresden–Hof (Sachsen-Franken-Magistrale) drunter. Die ersten Arbeiten an der Kreuzungsbrücke aus den 1960er-Jahren begannen nun an der Über- und Unterführung, teilte der Konzern mit. Die Arbeiten erfolgten schrittweise mit Umleitung über den jeweils nicht betroffenen Bereich.