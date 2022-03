In Dresden hat es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand im Stadtteil Löbtau in der Rudolf-Renner-Straße im zweiten Obergeschoss eines Hauses ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Mann, der bewusstlos auf dem Boden lag. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.