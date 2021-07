Junge Leute haben in Dresden am Montag eine leerstehende Villa in der Jägerstraße in der Radeberger Vorstadt besetzt. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagmorgen, die Beamten hielten sich zurück und seien in der Nacht nicht vor Ort gewesen. Man versuche im Laufe des Tages den Besitzer der Immobilie zu kontaktieren.



Offenbar steht die Aktion im Zusammenhang mit den sogenannten Feministischen Besetzungstagen. Auf Twitter fordern die Besetzenden unter anderem mehr Schutzräume für Frauen und queere Menschen sowie Platz für deren Projekte.