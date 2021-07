Einsatz Polizei räumt besetztes Haus in Dresden

Nachdem am Montag eine Gruppe junger Menschen eine leerstehende Villa im Nordosten Dresdens besetzt hatte, hat die Polizei das Haus am frühen Mittwochmorgen geräumt. Abgesehen von einer kleinen Menschengruppe vor dem Gebäude trafen die Beamten keine Personen in der Villa an.