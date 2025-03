Freie Szene Noch kein Kulturhaushalt in Dresden: Societaetstheater fordert Planungssicherheit

21. März 2025, 19:48 Uhr

Im Stadtrat Dresden wurde am Donnerstag über den Haushalt für 2025/2026 verhandelt – und die Entscheidung vertagt. Ein Haushaltsentwurf von Oberbürgermeister Dirk Hilbert sah massive Kürzungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro vor. Für die Kultur geht es um weniger Geld – aber auch um Planungssicherheit. Für einige freie Träger könnten die Einschnitte sogar existenzbedrohend werden. Bisher haben sich die Fraktionen auf keinen Haushaltskompromiss einigen können. Eine Entscheidung soll in einer Sondersitzung am 31. März fallen. Zur Lage ist der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Dresdner Societaetstheaters, Heiki Ikkola, im Gespräch mit MDR KULTUR.