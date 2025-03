Ein weiterer Aufschub beim Haushalt wirke sich unter anderem auf die Planungen für den Neubau der Carolabrücke, auf Schulsanierungen und die Arbeit freier Träger aus, so Hilbert. Außerdem geht es um die Zukunft des städtischen Nahverkehrs der finanziell in Schieflage geratenen Dresdner Verkehrsbetriebe.



Am Donnerstagnachmittag berät der Stadtrat. Eine Mehrheit für einen Haushaltsbeschluss ist noch nicht in Sicht.