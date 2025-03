Im Dresdner Stadtrat herrschte ungewohnte Einigkeit, als Oberbürgermeister Hilbert über die Vertagung abstimmen ließ.

Ein großer Streitpunkt in der Haushaltsdebatte sind die Dresdner Verkehrsbetriebe.

Der Dresdner Finanzausschuss hat am Vorabend beschlossen, den DVB zur Überbrückung einmalig 1,5 Millionen Euro zu bewilligen.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat die für Donnerstag geplante Haushaltsdebatte kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Wie Hilbert zu Beginn der Sitzung mitteilte, will er in den kommenden Tagen mit den Fraktionen Gespräche führen und für den 31. März im Anschluss an den Finanzausschuss zu einer Sondersitzung zu dem Thema einladen. Hilbert hoffe, "dass wir in diesen Tagen zu einer Lösung kommen."

Stadtrat stimmt Vertagung zu

Kurz vor der Stadtratssitzung hatte Hilbert den Ältestenrat einberufen und sich grünes Licht geholt, die Haushaltsentscheidung zu vertagen. Im Stadtrat stimmten 65 Abgeordnete dafür, drei haben sich enthalten, es gab eine Nein-Stimme.

Streitpunkt DVB

Ursprünglich wollte der Dresdner Stadtrat am Donnerstagnachmittag über den Haushaltsplan für dieses und das kommende Jahr beraten, wie mit der Lücke von 220 Millionen Euro in der Stadtkasse umgegangen werden soll. Erst am Mittwoch hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf eine Entscheidung gedrängt. Ohne einen verabschiedeten Haushalt könne die Stadt keine neuen Investitionen tätigen und den Neubau der Carolabrücke oder Schulsanierungen angehen, argumentierte er. Außerdem würde sich dies auf die Arbeit freier Träger auswirken.