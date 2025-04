Während Benedict Bartsch erzählt, schaut er die Altstadtsilhouette mit Hofkirche und Brühlscher Terrasse entlang - dann blickt er in die Ferne. Für die Drehs mit Heino sei er schon ordentlich herumgekommen, erzählt der 21-Jährige. So sei er bereits zwei Mal nach New York geflogen. Auch auf Mallorca, in Österreich und der Schweiz sowie in Sachsen habe er mit Heino gefilmt.

Bildrechte: Helmut Werner Management