Markus Blocher: Ja, tatsächlich hat der Februar diesen Jahres mit dem 22.2.22 ein ganz besonderes Datum für alle Heiratswilligen zu bieten. Von den 16 angebotenen Terminen sind zum aktuellen Stand 15 vergeben worden. Neben dem 22.2.22 waren ebenfalls noch der 2.2.22 und der Valentinstag sehr beliebte Daten, um den Bund fürs Leben in Dresden schließen zu können.



Eine Aussage zum am stärksten nachgefragten Hochzeitstag oder Termin ist tatsächlich leider seitens des Standesamtes nicht möglich. Das Standesamt legt selbst die Anzahl der buchbaren Termine für das gesamte Jahr inklusive der besonderen Daten fest. Zudem ist entscheidend für die Anzahl der Termine, ob besondere Daten auf einen Sonnabend in der Hauptsaison fallen und damit auch mehr Trauorte bedient werden können. Spitzenreiter mit 49 durchgeführten Eheschließungen war der 07.07.07, also ein Sonnabend im Sommer.