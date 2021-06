Geht es nach Bösenberg, kann es nun so weitergehen. Denkbar wäre beispielsweise eine Ansiedlung des Chipherstellers Intel. Das Unternehmen hatte jüngst den Ausbau seiner Kapazitäten in Europa angekündigt. Bereits angesiedelte Firmen planen inzwischen den Ausbau ihrer Werke. So hat der Halbleiterhersteller Globalfoundries angekündigt, mehr als 400 Millionen Euro zu investieren. Infineon will ebenso in Dresden wachsen und plant in den nächsten fünf Jahren Investitionen in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro.