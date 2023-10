Wo liegen jetzt die Ursachen für die hohe Zahl der Krankheitsfälle?

Kurz zusammengefasst: Die alternde Gesellschaft und der Lebensstil in den westlichen Industriegesellschaften. Wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, regelmäßiger Alkoholkonsum, Rauchen – all das kann zu einem hohen Blutdruck, hohen Blutfettwerten und Diabetes führen, welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Auch die genetische Veranlagung spielt eine Rolle. Doch es ist meist nicht nur eine Ursache, viele Risikofaktoren spielen ein.

Es ist also nicht so günstig, wenn ich in der Redaktion den ganzen Tag am Computer sitze, abends Pizza esse, dazu Weine trinke und eine Zigarette rauche?

Nein, auf keinen Fall, besonders falls Sie dies jeden Tag so machen. Das Wichtigste ist die Prävention, die beginnt schon im Kindesalter. Wenn Kinder lernen, dass sie sich bewegen und dass ihnen diese Bewegung guttut, übernehmen sie dieses Verhalten in den meisten Fällen später in ihren Lebensstil als Erwachsene. Ähnlich verhält es sich mit der Ernährung. Wer schon als Kind gewohnt ist zu kochen und vor allem unverarbeitete Lebensmittel zu essen, wird dies mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tun. Doch grundsätzlich haben Sie als junger Mensch den meisten Spielraum. Wenn Sie sportlich sind und öfter 100 Kilometer Rad fahren, können Sie bei der Ernährung mehr variieren als ein 70-Jähriger mit Diabetes.

Mit ungesunden Angewohnheiten habe ich also Pech gehabt?

Natürlich lässt sich der Lebensstil auch später als Erwachsener ändern. Es ist zwar schwierig, doch es lohnt sich. Jeder, der sich bewegt und sich wieder sportlich betätigt, erreicht etwas. Jeder, der auch als Erwachsener aufhört zu rauchen, verschafft sich selbst große Vorteile. Die sind zwar nicht so groß, als hätte man erst gar nicht angefangen oder schon mit 20 Jahren aufgehört, trotzdem lässt sich viel erreichen.

Besonders in Ostdeutschland sind viele Menschen über 65 Jahren am Herz erkrankt. Warum?

In den neuen Bundesländern leben überproportional viele ältere Menschen. Wie schon gesagt, je älter die Menschen sind, desto höher ist das Risiko zu erkranken. Hinzu kommen weitere soziodemographische Faktoren wie Einkommen, Familienstand oder Geschlecht. Krebs ist als relevante Erkrankung in der Gesellschaft angekommen. Es gibt gute Präventions- und Screening-Programme. Jetzt wird es Zeit, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr in das Bewusstsein rücken. Dabei geht es nicht darum Angst zu machen, sondern zu motivieren, einem hohen Blutdruck vorzubeugen.

Viele Menschen erkennen ihren hohen Blutdruck nicht.

Hier helfen der Kontakt zum Arzt und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Besonders junge Menschen nutzen ja Smartwatches, meistens für den Sport, welche teilweise auch den Blutdruck aufzeichnen. Mit der Telemedizin wird hier in Zukunft viel mehr möglich sein. Wichtig ist es, hohen Blutdruck zu senken, auch wenn sich Patienten oft damit wohl fühlen. Denn hoher Blutdruck schädigt über lange Sicht die Gefäßwände. Dafür können Medikamente Gold wert sein, doch auch eine Änderung des Lebensstils. Manchmal gelingt es sogar mit erfolgreichem Livestyle-Management, die Medikamente zu reduzieren oder sogar wieder abzusetzen.

Die Behandlung von Infarkten und anderen Herzerkrankungen sind meistens dringend. Wie kann sie im ländlichen Raum gelingen, wenn Spezialisten oft weit weg sind?

Das Wichtigste ist, schnellstmöglich einen Arzt oder den Rettungsdienst zu holen. Viele Menschen sitzen tagelang zu Hause, suchen sich keine Hilfe und gehen schlichtweg über Symptome hinweg. Bei einem Verdacht sollten Sie auf keinen Fall zögerlich sein. Zeit ist hier wirklich entscheidend. Die Rettungskräfte stellen dann per EKG fest, ob es sich um einen Herzinfarkt handelt.



In einem Herzkatheter-Labor kann in diesem Fall das verschlossene Herzkranzgefäß wieder geöffnet und mit einem Stent versorgt werden. Das sollte so schnell wie möglich passieren, damit das Herz wieder mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Je länger es dauert, bis das Gefäß wiedereröffnet ist, desto größer die Narbe des Herzmuskels die zurückbleibt und zu einer Herzschwäche führen kann. Genau das wollen wir verhindern.

Die Patienten werden also bei guter Behandlung wieder gesund?