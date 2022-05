Yuliya Ivanchenko läuft durch ihren leeren Flur ins Wohnzimmer. Sie blickt auf die freie Fläche vor dem Sofa und lächelt. Bis vor drei Tagen hatten sich in ihrer gesamten Wohnung in Dresden Kisten und Tüten gestapelt. Noch mehr Kartons lagerten in der Garage einer Nachbarin. Am vergangenen Wochenende hat die 34-Jährige mit Freunden einen 2,5-Tonner beladen und mit Freiwilligen und gespendeten Benzin in die Ukraine geschickt. Es war der 20. Lkw, den sie mit organisiert hat. Privatautos voll Spenden von Dresdnerinnen und Dresdnern hat sie nicht mitgezählt. Die Ukrainerin sammelt als Privatperson Spenden für ihr Heimatland. "In der ersten Woche des Krieges haben so viele Menschen Spenden und Sachen zu mir gebracht, alle wollten helfen", erzählt die Programmiererin.