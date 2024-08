Perseidenstrom Sommerliche Sternschnuppen haben Sachsens Himmel verzaubert

Die Perseiden können noch in den Nächten bis zum 24. August beobachtet werden. Wer das Himmelsspektakel verpasst hat, kann sich in diesem Jahr auf eine neue Chance freuen. Wie Amateur-Astronom und Astrofotograf Marcel Drechsler von der Privatsternwarte Bärenstein MDR SACHSEN sagte, gibt es alljährlich etwa 30 Meteoritenschauer, darunter vier bis fünf sehr helle wie die Perseiden. In der Nacht vom 17. November zum 18. November werden demnach die Leoniden am Himmel zu beobachten sein.