Hirntumor Der ungewollte Nachbar im Kopf

Das Gehirn ist die Schaltzentrale des Körpers. Wenn sich hier etwas Fremdes einnistet, gehen sofort alle Alarmglocken los. Wie soll es weitergehen, wenn da oben nicht mehr alles in Ordnung ist? "Nicht wenige Patientinnen und Patienten schauen nach der Diagnose eines Hirntumors zunächst bei "Dr. Google" nach. Und da werden meistens als erstes die bösartigen Varianten aufgeführt. So ist es aber meistens nicht.



Es gibt über 100 Arten von Hirntumoren", sagt Prof. Tareq Juratli. Er ist Leiter des Neuroonkologischen Zentrums am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden, das sich im Universitätsklinikum befindet. "Aufklärung ist hier das Allerwichtigste", sagt er.

Hirntumore eher selten

Pro Jahr wird in Deutschland bei etwa 8.000 Menschen ein Hirntumor diagnostiziert. Das Klinische Krebsregister Sachsen zählte 2021 für den Freistaat 406 Fälle von bösartigen sowie gutartigen Neubildungen am Gehirn und den Hirnhäuten. Kein Vergleich zu der halben Million an Deutschen, die jährlich an anderen Körperregionen wie der Prostata, dem Darm oder der Brust mit einem Tumor zu kämpfen haben.

"Hirntumore sind zwar selten, aber wenn sie auftreten, haben sie meistens eine große Konsequenz für die Patientinnen und Patienten sowie deren Familien", sagt Juratli. Und obwohl eine Erkrankung nicht sehr wahrscheinlich ist, kann sie prinzipiell jeden treffen.

Stephan Fischer gründete 2009 den Gesprächskreis Hirntumor Dresden. Er will Betroffenen helfen und Wissen vermitteln. Er selbst lebt seit 19 Jahren mit einem Hirntumor. Bildrechte: MDR/Martin Dietrich Stephan Fischer ist gerade in der Sauna, als er seinen ersten epileptischen Anfall erleidet. Es ist 2005 und er ist 24 Jahre alt. "In der Sauna bin ich umgefallen und dann wurde festgestellt, dass ich eine Raumforderung habe", erinnert er sich. Eine Raumforderung bezeichnet eine ungewöhnliche Volumenzunahme im Körperinneren. Bei Fischer ist die etwa vier mal fünf Zentimeter groß. Eigentlich will er am nächsten Tag einen neuen Job als Erzieher anfangen. Aber daraus wird nichts, der Anfangsverdacht bestätigt sich: Die Raumforderung ist ein Hirntumor. Weitere Symptome können intensive Kopfschmerzen, Übelkeit oder Persönlichkeitsveränderungen sein.



Glücklicherweise ist der Tumor bei ihm gutartig - so wie die meisten. Neben der Unterscheidung zwischen gut- und bösartig gibt es Hirntumore, die direkt im Gehirn entstehen und solche, die von anderen Organtumoren in das Gehirn streuen. Diese sekundären Hirntumore treten in den letzten Jahren etwas häufiger auf, weil Patienten und Patienten mit Krebs immer besser versorgt werden können, wodurch Metastasen wahrscheinlicher sind. Die Ursache für die primären, gehirneigenen Tumore ist allerdings kaum bekannt. Einzig bei Uranstrahlung ist die Wissenschaft sich sicher, dass sie ursächlich sein kann.

Die erste erfolgreiche Operation des Hirntumors von Stephan Fischers findet in Mainz statt. Später - als der Tumor 2008 und 2019 wieder zurückkehrt - lässt er sich in Dresden behandeln. Beim zweiten Mal hat sich der Krebs weiter ausgebreitet. Fischer ist nach der OP halbseitig gelähmt, muss wieder schlucken und gehen lernen. Eine Physio- und Ergotherapie helfen ihm dabei. Hirntumortherapie ist immer auch interdisziplinär und erfordert Spezialisten aus vielen Bereichen.

Fischer merkt man trotz mancher Rückschläge die Last einer solchen Erkrankung nicht an. "Dachschaden" nennt er seinen Tumor fast schon liebevoll. "Es gehört zu mir", sagt er. "Man kann es ja nicht ändern und sagen: Hier nimm du es. Ich sag immer die Starken werden für sowas ausgewählt." Seine Stärke gibt er auch an andere weiter. 2009 gründet er eine Selbsthilfegruppe: den Gesprächskreis Hirntumor Dresden für Patienten und Angehörige.

"Es ist nicht so, dass wir da alle im Kreis sitzen und heulen. Wir laden Referenten ein, vernetzen uns und sprechen über Situationen, die andere schon durchgemacht haben", erzählt Fischer. Zudem begleitet er Patienten und Patientinnen zu Arztterminen. Auch Schulklassen besucht er und beantwortet die Fragen der Kinder. Er will Wissen vermitteln, Akzeptanz schaffen. Das alles macht Fischer ehrenamtlich.