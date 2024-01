Das Wasser in der Elbe ist weiter gestiegen. In Dresden zeigt der Pegel am Freitagmorgen 5,40 Meter. Am Abend zuvor hatte das Dresdner Umweltamt die Alarmstufe 2 ausgerufen. In Schöna gilt diese schon länger. Mit einem Wasserstand von 5,95 Meter befindet sich der Ort in der Sächsischen Schweiz kurz vor Alarmstufe 3. Das Landeshochwasserzentrum rechnet damit, dass die Elbe am Schönaer Pegel noch am Freitagmorgen über sechs Meter steigt. In Riesa gilt derzeit weiter die Alarmstufe 1.