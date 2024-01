Beim Hochwasser der Elbe in Sachsen ist Entspannung in Sicht. Wie das Landeshochwasserzentrum des Freistaates am Sonntag mitteilte, wurden im sächsischen und tschechischen Einzugsgebiet der Elbe seit Freitag kaum noch Niederschläge registriert. Am tschechischen Elbepegel Ústi nad Labem habe sich bereits am Freitagnachmittag ein langgestreckter Hochwasserscheitel herausgebildet. Am Sonntagmorgen wurde dort den Angaben zufolge die Alarmstufe 3 unterschritten. Seit Freitagabend gebe es dort langsam fallende Wasserstände.