Anikó Arzner hat viele Jahre lang in Detmold in Nordrhein-Westfalen Hochzeiten organisiert. 2014 kam sie zurück in ihre Heimatstadt stellte sie fest, dass es jenseits des Rheins viel mehr Landgüter und teurere Landhochzeiten gibt, als an der Elbe. "In Dresden sind wir in gewisser Weise barocker, heiraten häufiger im märchenhaften Stil einer Prinzessinnenhochzeit." Arzner habe auch viele Kunden, die extra aus Berlin kommen und in Schlössern entlang der Elbe feiern oder gebürtige Sachsen, die fürs Fest der Feste in der alten Heimat feiern wollen. Das Hygienemuseum füge dem Location-Angebot in Dresden eine moderne und extravagante Nuance hinzu.