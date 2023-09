In Dresden steht am kommenden Wochenende die erste Hochzeit einer Wettiner-Prinzessin seit 140 Jahren ins Haus.



Bei einem Gottesdienst am Sonnabend sollen Maria Teresita Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen und Comte (Graf) Beryl Alexandre de Saporta aus einem französischen Adelsgeschlecht in der Dresdner Kathedrale vermählt werden. Das teilte Prinz Alexander von Sachsen Herzog zu Sachsen, Chef des Hauses Wettin, am Montag mit. Zu der Hochzeitsfeier in der einstigen Residenz sächsischer Kurfürsten und Könige werden demnach rund 450 Gäste erwartet, darunter Mitglieder der Häuser Habsburg, Bayern und Sachsen sowie aus dem französischen Adel.