An der Kreuzkirche in Dresden findet heute ab 12 Uhr die Namenslesung der in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Dresdner Jüdinnen und Juden statt. Vorgelesen werden fast 1.000 Namen, wie die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit mitteilte. Regulär findet die Namenslesung jeweils am 27. Januar, dem bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung auf den 8. April verschoben. An diesem Tag ist der israelischen Gedenktag für die Opfer des Holocaust.

Fast 2.000 Namen im Buch der Erinnerungen erfasst

Insgesamt sind die Namen von 1.953 Jüdinnen und Juden aus Dresden im Buch der Erinnerungen erfasst, von denen bekannt ist, dass sie in einem Konzentrationslager ums Leben kamen, sich das Leben nahmen oder nach der Deportation als verschollen gelten. Die Hälfte der Namen wurde bereits in einem Dresdner Bürgerradio verlesen, teilten die Organisatoren mit. Die Namenslesung am Donnerstag soll etwa 90 Minuten dauern. Verlesen werden an der Kreuzkirche dabei auch die Namen nicht jüdischer Opfer, wie von Sinti und Roma sowie von Kindern von Zwangsarbeiterinnen.



Insgesamt wurden durch die Rassegesetze der Nazis mehr als 7.000 Juden in Dresden und Umgebung verfolgt. Viele Schicksale sind bislang nicht geklärt.

Gedenktag "Yom Hashoah" Der nationale Gedenktag "Yom Hashoah" erinnert in Israel an die sechs Millionen Juden, die im Holocaust von Nationalsozialisten und ihren Helfern ermordet wurden. Der Gedenktag wird nach dem jüdischen Kalender festgelegt und hat kein festes Datum. 2022 findet er am 28. April statt.

Gedenken auch in Leipzig

Mit einer entsprechenden Zeremonie aus Kerzenanzünden, Gebet und einer Schweigeminute wird auch in Leipzig im stillen Gedenken an die sechs Millionen jüdischen Menschen, die während des Holocausts in Europa systematisch ermordet wurden, auf dem neuen jüdischen Friedhof erinnert.



Der Vorsitzende der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, Küf Kaufmann, sowie der Pastor der TOS Gemeinde Leipzig, Stefan Haas, werden Worte des Gedenkens sprechen. Landesrabbiner Zsolt Balla schließt die Gedenkveranstaltung mit einem Gebet ab, teilten die Organisatoren mit.

