In Dresden sind am Sonntagvormittag mehrere Menschen von Hornissen gestochen worden, bestätigte die Polizei Dresden auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Ein Teil der Betroffenen erlitt zum Teil erhebliche schwere allergische Schocks und musste in Krankenhäuser gebracht werden. Unter den Verletzten soll auch ein vier Jahre altes Kind gewesen sein, hieß es nach ersten Informationen.