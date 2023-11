Wegen eines Hundehaufens ist es am Wochenende zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Hundebesitzer und einem unbekannten Mann gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am ein 23 Jahre alter Mann in Radeberg am Sonnabend mit seinem Vierbeiner unterwegs. Als das Tier in der Straße des Friedens einen Haufen hinterließ, tauchte plötzlich ein Unbekannter von einem Grundstück auf. Er forderte den Hundebesitzer auf, den Hundekot zu entfernen. Der Hundehalter erwiderte jedoch, keinen Beutel dabei zu haben.