In Dresden-Seidnitz sind am Montagabend mehrere mit Nägeln gespickte Hundeköder gefunden worden. Passanten entdeckten zuerst ein mit Nägeln präpariertes Wurststück auf einer Wiese an der Gohrischstraße und verständigten die Polizei. Ähnliche Köder wurden im Bereich der Winterbergstraße sowie der Luchbergstraße gefunden, teilte die Polizei mit.