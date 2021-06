Langsam kommt Maria beim Erzählen in Rage. Sie versteht die Welt nicht mehr. Ihre vorher klare Rolle als (ostdeutsche) Frau mit Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper schien plötzlich in Frage. "Es gibt so viele Alleinerziehende, denen es schlecht geht. So viele Kinder, um die sich niemand kümmert", sagt sie.