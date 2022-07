Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden hat davor gewarnt, sich nach den wieder angelaufenen Gaslieferungen aus Russland in Sicherheit zu wiegen. "Unmittelbar scheint die Gefahr massiver Verwerfungen für unsere Wirtschaft gebannt zu sein. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, eine Beruhigungspille zu schlucken", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Lukas Rohleder am Donnerstag. Die Lage könne sich auch schnell wieder ändern: "Wir wissen es einfach nicht, daher bleibt die Gefahr latent."

Die Unternehmen hätten "viele Hebel in Bewegung gesetzt, ihren Energieverbrauch zu optimieren", so der IHK-Chef. Die aktuelle Empfehlung der Politik zum Fuel Switch, also dem Umstieg auf andere Energieträger, komme ihm "wie ein vergifteter Rat vor". Angesichts langwieriger Bearbeitungszeiten und Genehmigungsverfahren sowie ungeklärter Haftungsfragen müsse man das leider so deutlich sagen. "Wir sehen uns einer möglichen Notsituation mit Auswirkungen gegenüber, die über Produktions- und Logistikketten nicht nur einzelne Betriebe oder Branchen betreffen würde, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft mit ihren Beschäftigten."