Fakten zu illegalen Drogen und Drogenopfern - Laut Bundeskriminalamt sind 2022 in Deutschland 1.990 Menschen durch den Konsum illegaler Drogen gestorben. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Oberwiesenthals. Im Jahr davor waren es laut Bundeskriminalamt 1.826 Drogentote. Die häufigste Todesursache waren der Konsum von Heroin und Opiat-Substitutionsmitteln.



- In Sachsen waren es im vorigen Jahr 24 Tote, die die Polizei als "Rauschgift-Tote" bezeichnet. Todesursache war bei zehn Menschen Methamphetamin und Methamphetamin in Verbindung mit anderen Substanzen. Sechs Drogenopfer starben nach Konsum von Heroin oder Heroin in Verbindung mit anderen Substanzen.

- Die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz sind in Sachsen am meisten von Rauschgiftkriminalität betroffen, gefolgt von Nordsachsen, Bautzen und Görlitz.



- 2022 registrierte Sachsens Polizei 13.353 Drogendelikte. Die meisten davon (10.270 Delikte) waren allgemeine Verstöße nach § 29 des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG), auch Konsumentendelikte genannt. Sie umfassen den Besitz, Kauf und die Abgabe von Betäubungsmitteln.