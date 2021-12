Der Nächste bitte! Im Impfzentrum Dresden gibt es Impfungen nur mit Termin. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Morgens um 10 Uhr in Deutschland in Dresden: Es ist knapp über null Grad, die Sonne wiegt den Tag winterlich in die zweite Pandemie-Adventszeit. Vor dem Impfzentrum Dresden bildet sich eine Schlange. Elke und Steffen sind aus Radebeul angereist. Fröhlicher Stimmung erwarten sie ihre dritte Impfung, den Booster. "Uns war klar, dass wir den Impfschutz auffrischen wollen", sagt Steffen. "Freitag haben wir die Termine online gebucht, es hat gleich geklappt."

Elke und Steffen hatten Glück, viele Menschen warten noch, weil sie beim Buchungsportal nicht durchdruchkommen. Schon die erste und die zweite Impfung hatte das Ehepaar an der Messe Dresden erhalten. Ob wir ein Foto machen dürfen? Elke winkt ab. "Nein, kein Foto, wir haben zu viele Impfgegner im Freundeskreis." Schon wandert die Schlange nach vorn. Security-Männer verlesen die Termine und bitten um Einlass. Zehn Meter weiter vorn beginnt die Impflogistik im Gebäude auf einem Fünffarben-Strahl.

Die kleine Schlange am Impfzentrum Dresden war schnell abgearbeitet. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Mobile Impfteams in der Messe gebündelt

Seit vergangener Woche sind fünf mobilen Impfteams der Region Dresden im Messegebäude gebündelt. Die Menschen sollen nicht mehr in der Kälte stehend auf ihre Impfung warten. Das war das Ziel des neuen Zentrums. Das ist gelungen, das war es aber auch schon. An der Rezeption stehen etwa zehn Menschen, weiter hinten auf den Plätzen warten fünf. Ein Nummernvergabesystem zeigt an, wann jeder an der Reihe ist. Es läuft. Oder besser, es kleckert vor sich hin.

"Wir sind nicht die einzigen Player beim Impfen", versucht DRK-Sprecher Kai Kranich die Enttäuschung gleich abzufedern. In erster Linie seien die Hausärzte zuständig. Erst wenn dort nichts zu finden sei, sei das Impfzentrum der Ansprechpartner. Fünf Mobile Teams sind jetzt hier gebündelt. Etwa 500 bis 700 Impfdosen würden täglich geimpft. "Eine Aufstockung ist geplant", sagt Kranich. Vieles hänge jedoch auch vom Personal ab.

Das Nummernvergabesystem zeigt die Wartezeiten an. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Aufklärungsgespräche sind Flaschenhals

Pro Impfteam wird laut DRK-Sprecher Kranich mindestens ein Arzt benötigt. Doch je mehr Ärzte und medizinische Fachangestellte da sind, desto mehr Impfungen seien möglich. "Der Flaschenhals sind die Aufklärungsgespräche", sagt Kranich. "Je mehr Ärzte wir haben, desto mehr Impftermine können wir anbieten. Ziel seien 20 Impfungen je Arzt in der Stunde. Oft variiere jedoch die Zeit. Während Booster-Impfungen recht zügig abgehakt seien, bestünde bei Erst- und Zweitimpfungen ein erhöhter Tagesbedarf.

Jedem, der geimpft wird, steht ein Aufklärungsgespräch durch einen Arzt oder eine Ärztin zu. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Personal von Zuweisungen der Kassenärztlichen Vereinigung abhängig

Das Impfzentrum braucht also Ärzte. "Hier haben wir keinen Einfluss", erklärt Kranich. "Ärzte und medizinisches Personal werden jeden Tag von der Kassenärztlichen Vereinigung zugewiesen. Kranich verwahrt sich jedoch, ein schleppendes Impftempo den Ärzten in die Schuhe schieben. "Es gibt so viele, die sich überdurchschnittlich engagieren."

Ein älteres Ehepaar hat sich in Ruhe gesetzt, um die Unterlagen für das Impfen auszufüllen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

"Super dankbar, dass sie Booster bekommen"

Eine von ihnen ist Franziska. Auf dem grünen Farbenstrahl – jedes Impfteam hat seine eigene Farbe – laufen wir durch die Messehalle in den einer Arztpraxis nachempfundenen grünen Bereich. Die junge Ärztin impft seit Mai und kennt die verschiedenen Stimmungen in der Pandemie. "Im Mai war extrem viel los. Viele waren sehr froh, einen Impftermin zu bekommen", erinnert sie sich. Im August und September sei die Nachfrage abgeebbt und jetzt wieder in die Höhe geschnellt. "Die Leute sind super dankbar, dass sie ihren Booster bekommen." Ärztin Franziska hat schon im Mai im Impfzentrum gearbeitet. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Booster-Impfungen machen den größten Anteil aus

Laut DRK Sachsen stellen Booster-Impfungen den höchsten Anteil der aktuellen Impfungen. In der vergangenen Woche seien über 35.000 Booster in ganz Sachsen geimpft worden. Gleichzeitig erhielten knapp über 5.800 Menschen ihre Zweitimpfung, etwa 9.700 Menschen haben sich das erste Mal impfen lassen. Auch Ärztin Franziska hat Erstimpflinge betreut. "Viele lassen sich wegen ihrer Arbeit impfen", erzählt sie. "Einige sind auch sehr verunsichert. Hier nehmen wir uns die Zeit, im Beratungsgespräch alle Fragen zu beantworten."

"Menschen, die sich boostern lassen, sind meist sehr routiniert", erklärt Ärztin Franziska. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Impfzentrum Dresden auch von Kürzungen der Impfdosen betroffen

Es knarzt an vielen Stellen in diesem zweiten Corona-Winter. "Auch wir waren von den Kürzungen der Biontech-Impfdosen betroffen", erklärt DRK-Sprecher Kranich. "Doch wir fangen das mit Moderna auf. Das passt jedoch nicht allen." Nicht wenige Bürger hätten auch hier Aufklärungsbedarf, seien verunsichert, hätten Nachfragen. Das müsse alles bei der Zeitplanung berücksichtigt werden.

Erst die Aufklärung, dann die Impfung. Ziel ist es laut DRK, pro Arzt 20 Menschen in einer Stunde zu impfen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Ärzte arbeiten mit medizinischen Fachangestellten zusammen

Kranich führt weiter in den Impfbereich der Malteser. Dort empfängt Teamleiterin Shayenne Link an der Rezeption die nächsten Impfbereiten. "Wir haben heute zwei Ärzte und zwei medizinische Fachangestellte", sagt sie. "Die Ärzte klären auf, die Fachangestellten impfen." In den ersten 40 Minuten des Tages habe man in diesem Bereich (einer von fünf Bereichen im Impfzentrum) bereits 20 Menschen impfen können. Das sind 20 Leute, die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auf einer Intensivstation landen könnten. Doch vor dem Hintergrund sämtlicher 1.000er-Inzidenzen und Hunderter Menschen auf Intensivstationen wirkt die Zahl 20 seltsam verloren. Shayenne Link ist Teamleiterin bei den Maltesern. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Ausruhen 15 Minuten

Im Wartebereich der Malteser sitzen rund 15 Menschen. Sie sind alle älter und sehen etwas erschöpft und glücklich aus. "Nein, sie warten nicht", erklärt Teamleiterin Link. "Sie ruhen sich nach ihrer Impfung noch 15 Minutenlang aus. So können wir da sein, falls jemand die Impfung nicht vertragen sollte." Aus der rechten Tür winkt eine Ärztin den nächsten Kandidaten heran. Stephanie Taché bringt mit ihrem Französisch, Englisch- und Deutschkenntnissen gleich ein wenig internationales Feeling ins Impfzentrum. Die Leute mögen sie, frisch und voller Elan fegt sie durch den Impfalltag. "Dreimal in der Woche", erklärt die Ärztin.

Die Ärztin Stephanie Taché impft drei Tage in der Woche. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Keine Schlange mehr ab halb elf

Gegen 11 Uhr lichtet sich das Feld, die Schlange vor der Tür ist abgearbeitet. Im Minutentakt treffen Menschen ein, doch sie müssen nicht lange warten. Nur wenige Minuten bleiben, um ins Gespräch zu kommen. Jona wohnt seit sechs Jahren in Dresden und ist für ihre dritte Impfung gekommen. "Ich habe mich am Freitag angemeldet und sofort einen Termin bekommen", sagt sie.

Impfen mit Termin - im Impfzentrum Dresden muss niemand warten. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

