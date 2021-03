Das zentrale Dresdner Corona-Testzentrum der Johanniter ist vom Messegelände in den Kulturpalast umgezogen. Wie die Stadt Dresden mitteilte, ist es dort seit Montagmorgen täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. An der Messe waren Corona-Tests zwischen 8 und 18 Uhr möglich.



Laut Stadtverwaltung erleichterten der zentrale Standort in der Innenstadt und die verlängerten Öffnungszeiten vielen Werktätigen, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Neben den Schnelltests können auch PCR-Tests durchgeführt werden. Ein PCR-Test ist nach Angaben der Stadt kostenlos möglich für alle mit positivem Schnelltest-Ergebnis, bei einer Meldung der Corona-Warn-App sowie für Kontaktpersonen der Kategorie 1, die Gesundheitsamt kontaktiert wurden.