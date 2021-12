Vor Impfstationen bilden sich lange Schlangen.

Chemnitz impft in früherem Supermarkt.

Das DRK warnt vor Andrang und verweist auf fehlende Wartenbereiche.

Auf dem Messegelände in Dresden ist am Mittwoch das Impfzentrum wiedereröffnet worden. Dort können sich Bürger montags bis sonnabends jeweils von 10 bis 18 Uhr gegen Corona impfen lassen - laut DRK 700 pro Tag. Messechef Ulrich Finger sagte MDR SACHSEN, insgesamt fünf Impfteams arbeiteten zeitgleich in der Messehalle 3. Für Impfwillige gibt es einen Messeparkplatz, zudem ist das Areal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Mittwoch warteten bereits ab 7 Uhr die Menschen in Kälte und Regen auf den Beginn der Impfaktion.

Ruckeliger Start wegen PC-Problemen

Vorbeikommen können alle ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Vakzine von Biotech, Moderna und Johnson&Johnson. Das Impfen begann etwas verzögert. Ursache waren den Angaben zufolge technische Probleme an den Computern, die zur Registrierung der Patienten dienen. Mittlerweile seien die Probleme behoben. Ehrenamtliche der Malteser und des DRK kooperierten erstmals bei einem solchen Impfangebot, hieß es.



Das DRK betreibt nach eigenen Angaben auch seine Impfstation auf dem Campus der TU in Dresden weiter. Dort liege die Kapazität bei 500 Impfungen am Tag.

Auch gegen Mittag ließ der Andrang in Dresden nicht nach. Bis zu 700 Impfungen sollen je Tag möglich sein. Bildrechte: MDR/Florian Glatter

Zwei Impfstationen in Leipzig

In Leipzig haben am Mittwoch zwei feste Impfstationen eröffnet: Eine befindet sich im Stadtbüro am Burgplatz und wird vom DRK betrieben. Die andere Impfstation in der Arena Leipzig hat die Stadt eingerichtet. Weitere kommunale Impfstationen sind in Planung.

In Leipzig bildeten sich lange Schlangen vor der Impfstation am Burgplatz. Bildrechte: MDR/Sylvia Stadler

Und auch in Markkleeberg gibt es jetzt eine feste Impfstation. Dort impft das DRK seit Donnerstag täglich von montags bis sonnabends im Großen Lindensaal im Rathaus.

Chemnitz startet feste Impfstelle in früherem Supermarkt

Die Stadt Chemnitz hat am Mittwoch eine feste Impfstelle in Betrieb genommen. Standort ist ein ehemaliger Supermarkt in Altchemnitz, der bereits Anfang des Jahres als Impfzentrum diente. Wie es aus dem Rathaus hieß, übernimmt dort zunächst ein mobiles Impfteam des DRK die Arbeit. Damit können 250 Impfungen pro Tag durchgeführt werden.



Später soll ein zweites Team dazustoßen, wodurch sich die Kapazität verdoppeln wird. Für die Impfstelle soll in Kürze ein Terminbuchungsportal freigeschaltet werden. Bis dahin erfolgt die Abfertigung Impfwilliger durch Wartenummern. Die Impfstelle wird morgen 11 Uhr eröffnet.

Impfwillige müssen häufig lange warten