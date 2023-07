Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) haben am Donnerstag die Chipfabrik von Infineon in Dresden besucht. Im Zuge der Besichtigung hat Habeck staatliche Investitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verteidigt.

Der Bedarf an Halbleitern wachse gewaltig, aktuell kämen sie aber überwiegend nicht aus Europa, sagte er. "Und deswegen ist die Frage, ob wir einen Teil der Produktion und damit die Technik und das Wissen und die Menschen, die die Technik und das Wissen beherrschen, hier in Deutschland und in Europa haben, eine Frage der wirtschaftspolitischen Souveränität." Die deutsche Wirtschaft könne sich nicht darauf verlassen, dass Lieferketten immer funktionierten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) haben am Donnerstag die Chipfabrik von Infineon in Dresden besucht. Bildrechte: xcitepress