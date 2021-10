Drei Jahre nach dem Urteil im Dresdner Infinus-Prozess verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) ab Montag in Leipzig die Revision des Falls. Anders als bei einer Berufung wird der Fall nicht vollkommen neu aufgerollt, sondern das vorherige Urteil auf Fehler überprüft.

Aus Sicht der Verteidiger sind die Vorwürfe haltlos. Sie zweifeln an den Grundzügen des Verfahrens, hinsichtlich der Täuschung und des Schadens und an der Fairness des Gerichts, wie Strafverteidiger Michael Stephan sagte. Die Anwälte hatten schon im Prozess vielfach Verfahrensfehler gerügt wie die Besetzung der Kammer, beschränkte Einsicht in sichergestellte Daten oder bei der Vernehmung von Anlegern. Außerdem gab es 26 Befangenheitsanträge, die alle abgewiesen wurden.