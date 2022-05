Dazu sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) MDR SACHSEN: "Das Böhmermann-Team hat zwei Anzeigen in Sachsen aufgegeben, eine in Oschatz und eine in Leipzig. Die in Oschatz ist komplett regulär gelaufen, liegt bei der Staatsanwaltschaft." Die gleiche Polizeidirektion habe es im zweiten Fall nicht gut gemacht. Man wisse noch nicht genau, wo diese Anzeige verloren gegangen sei und durch wen, man werde das aber rauskriegen, sagte Schuster.