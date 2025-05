Eisa hat an den ABC-Tischen in kürzester Zeit Deutsch gelernt. So gut, dass er seinem Traum Schritt für Schritt näher kommt: Er konnte am Elblandklinikum Radebeul ein Praktikum machen und überzeugen. Bald beginnt er seine Ausbildung zum Krankenpfleger. "Die ABC-Tische sind alle Schritte, die ich in Deutschland gemacht habe, mitgegangen. Von null bis heute." Mostafa Eisa will weiter an ihnen zu Gast sein – auch wenn eines Tages vielleicht sein größter Traum in Erfüllung geht: Arzt zu sein.