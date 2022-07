Diese Gefahr, die ist natürlich da. Um das zu verhindern, wollen wir die sogenannte erklärbare künstliche Intelligenz nutzen. Sie gibt zu jeder Empfehlung auch eine Begründung ab und erklärt warum der Algorithmus zu der jeweiligen Entscheidung gekommen ist. Letztendlich ist die künstliche Intelligenz wie eine Blackbox. Wir können nicht in die Köpfe unserer Mitmenschen hineingucken. Genauso ist es auch gar nicht so leicht für Nichtspezialisten, die Algorithmen der KI zu verstehen.

Das ist natürlich beim Fahren weniger schlimm als bei der Behandlung von kritisch kranken Patienten. Das ist uns völlig bewusst. Genau deswegen wollen wir in einem Sicherheitsnetz die Entwicklung der KI ständig überprüfen. So ist es ja auch vorgeschrieben. Das machen wir einerseits offline anhand bereits gesammelter Patientendaten und andererseits im geplanten Projekt online. In einer klinischen Studie kontrollieren wir direkt am Krankenbett die Empfehlungen auf ihre Wertigkeit. Perspektivisch, wenn unsere Software in der Klinik im Einsatz ist, wird auch immer weiter hinterfragt, inwieweit die Entscheidungen wirklich den Patienten und Patientinnen nutzen.