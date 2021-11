Vierte Corona-Welle ITS-Chefin: "Noch nie so viele Lungenversagen auf einmal gesehen"

Hauptinhalt

Die Intensivstationen sind voll, die Kapazitäten in den Krankenhäusern aufgebraucht, Ärzte und Pflegekräfte am Rande ihrer Kräfte - Klinikchefs haben sich vergangene Woche in einem dramatischen Appell an die Politik gewandt. Seit Montag gelten in Sachsen massive Einschränkungen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Wie dramatisch ist die Situation? MDR SACHSEN sprach mit Professorin Thea Koch, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum Dresden.