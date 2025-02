In Radebeul soll eine neue Werkstatt für die Schmalspurbahn entstehen. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und Sächsische Dampfeisenbahn-Gesellschaft am Donnerstag mitteilten, stellt der Zweckverband des Verkehrsverbundes für Planung und Bau der Werkstatt 3,3 Millionen Euro bereit. Der Baubeginn stehe noch nicht fest, hieß es.



Zudem sollen auf der Lößnitzgrundbahn (Radebeul-Ost - Moritzburg - Radeburg) und Weißeritztalbahn (Freital-Hainsberg - Dippoldiswalde - Kurort Kipsdorf) weiterhin verschlissene Holzschwellen ausgetauscht werden. Dafür stünden in diesem Jahr rund 400.000 Euro zu Verfügung, hieß es.