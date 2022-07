Die Premiere der Sportveranstaltung Ironman 70.3 Dresden an diesem Sonntag ist gescheitert. Wegen fehlender Genehmigungen hat der Veranstalter am Mittwoch kurzfristig den Triathlonwettkampf abgesagt.

Planmäßig sollte der Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und Laufen am 31. Juli 2022 stattfinden. Dresden wäre damit neben Duisburg, Erkner in Brandenburg und dem Kraichgau in Baden-Württemberg der vierte deutsche 70.3-Ironman-Veranstalter gewesen. Mehr als 2.000 Teilnehmer hatten sich angemeldet, ihre Anreisen geplant und hart für den Wettkampf trainiert.