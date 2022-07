Wegen fehlender Genehmigungen hat der Veranstalter am Mittwoch kurzfristig den Triathlonwettkampf abgesagt. "Wir möchten unser großes Bedauern zum Ausdruck bringen, dass wir sie an diesem Wochenende nicht empfangen können, und teilen den Unmut aller Athletinnen und Athleten, die nicht nur geduldig mit unseren Streckenänderungen waren, sondern vor allem auch monatelang hart trainiert haben, um mit uns an diesem Wochenende ein großartiges Rennen zu erleben, heißt es in der Pressemitteilung der Ironman Germany GmbH. "Es tut uns zutiefst leid, welche Unannehmlichkeiten dies verursacht."