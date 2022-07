Die Premiere der Sportveranstaltung Ironman 70.3 Dresden an diesem Sonntag könnte scheitern. Nach Informationen des MDR sind immer noch nicht alle Genehmigungsfragen zur Radstrecke des Triathlonwettkampfes geklärt. Am Montag hatten sich die Veranstalter mit den zuständigen Behörden ohne Ergebnis beraten. Am heutigen Dienstag laufen weitere Besprechungen.