Herr Dr. Tiepmar, Corona gilt als Motor der Digitalisierung. Ist das wirklich so?

Ja. Die Leute mussten sich zwangsläufig vernetzen, um weiter in Kontakt zu stehen und zusammenzuarbeiten. Das Rad wird sich nicht zurückdrehen, auch in Zukunft wird es hybride Formate geben – also beispielsweise Veranstaltungen, in denen Menschen präsent sind und andere online zugeschaltet.

Waren wir vor der Pandemie in Deutschland wirklich so undigital?

Das kann ich so nicht sagen, ich komme aus der Informatik, da war vieles kein Problem und schon lange selbstverständlich. Doch natürlich gibt es das Klischee, vom unerfahrenen Nachzügler, der sich wundert, dass er stumm gestellt ist. Doch das haben wir jetzt alle im Berufsleben gelernt. Am interessantesten waren die Auswirkungen auf die Bildung und die Lehre. Hier musste ja komplett alles auf neue Füße gestellt werden. Jeder musste sich ausprobieren. Ich selbst hatte meine Vorlesungen vorher auf Video aufgenommen, meine Seminare aber live am Bildschirm gegeben. War das anstrengend! Schon allein wegen der Verzögerung empfand ich die Live-Seminare am Bildschirm als unangenehm.

Ein Informatiker, der Seminare am Bildschirm unangenehm findet – das passt nicht in mein Weltbild!

Dann muss ich Ihr Weltbild wohl zum Einstürzen bringen. Man kann niemand zwingen, seine Kamera und das Audio anzuschalten, doch ohne dies ist eine flüssige Kommunikation schwierig. Es gab ganz witzige Anekdoten. Manche Leute schalteten sich ja parallel gleich in zwei Seminare, teilweise war es schon absurd gewesen.

Jochen Tiepmar, IT-Forscher am Hannah-Arendt-Institut für Totalitariusmusforschung am Rande der Tagung im Stallhof des Dresdner Schlosses. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Digitale Formate sind also nicht die Form der Zukunft?

Sie sind auf alle Fälle kein Ersatz für das, was wir in realen Situationen erleben. Beides hat Vor-und Nachteile, doch im großen Ganzen empfinde ich Präsenzseminare für besser. Hier merkt man, ob die Personen überhaupt anwesend sind und die Gesprächsdynamik hat wenigstens eine Chance, sich zu entwickeln.

Gibt es digitale Nachzügler?

Ja, natürlich gibt es digitale Nachzügler. Hier wird Corona noch einen großen Nachzieh-Effekt haben. Doch Digitalisierung ist auch eine Mentalitätsfrage. Sie eignet sich nicht immer unhinterfragt für alles, sie ist kein Allheilmittel. Nicht umsonst werden in der Wissenschaft wichtige Werke noch immer gedruckt publiziert. Alle Doktorarbeiten werden gedruckt abgegeben, ebenso werden wichtige Forschungsergebnisse in Publikationen gedruckt. Wissen sollte nicht von der Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen abhängen. Es ist Realität. Es bleiben technische Geräte. Die können ausfallen oder gestört werden.

Wissen sollte nicht von der Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen abhängen. Dr. Jochen Tiepmar IT-Forscher Hannah-Arendt-Institut Dresden

Trotzdem arbeiten sie gerade an der Digitalisierung verschiedener Projekte am Hannah-Arendt-Institut.