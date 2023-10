Am Freitag beginnen die Jazztage Dresden. Mehr als 500 Gäste aus 30 Ländern sind bei der 23. Ausgabe des Festivals dabei, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Dresden mit. Insgesamt finden bis zum 26. November 80 Konzerte mit renommierten Musikerinnen und Musikern statt. Darunter sind die niederländische Saxophonistin Candy Dulfer, die deutsche Chansonsängerin Ute Lemper oder der Bassist und Grammy-Preisträger Stanley Clarke.