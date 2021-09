Bundestagswahl Wird AfD-Politiker Jens Maier wieder als Richter arbeiten?

Die sächsische AfD hat bei der Bundestagswahl 10 Direktmandate gewonnen. Deshalb zieht die Landesliste der AfD nicht, weil die AfD schon über die Direktmandate so viele Abgeordnete in den Bundestag schickt, wie ihr vom Zweitstimmen-Ergebnis her zustehen. Einige AfD-Politiker, die nur auf der Landesliste stehen und kein Direktmandat gewonnen haben, gehen deshalb leer aus. So auch Jens Maier aus Dresden. Er muss nun überlegen, wie es für ihn weitergeht.