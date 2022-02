Stadtratsbeschluss Jüdische Gemeinden in Dresden sehen Museumsidee kritisch

"Ich bin mit der Idee Museum nicht einverstanden. Und ein Museum ist nicht mein Verständnis für lebendige jüdische Kultur und jüdische meinetwegen auch Erinnerung", sagt Valentina Marcenaro. Die gebürtige Mailänderin lebt seit 20 Jahren in Dresden. Für die Vorsitzende der Jüdischen Musik- und Theaterwoche Dresden kann ein Museum nicht leisten, was die Dresdner Bürger jüdischen Glaubens brauchen: Mehr Sichtbarkeit in der Stadt.