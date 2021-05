Saramaria Schreib aus Dresden hätte ihre Erfindung lieber live und im Gespräch mit Menschen vorgestellt. Wegen der Pandemie präsentiert sie sich im Online-Wettbewerb per Videoschalte. Bildrechte: Stiftung Jugend forscht e. V.

Für sechs Schülerinnen und Schüler aus den Regionen Leipzig und Dresden beginnt heute, 26. Mai, das Bundesfinale im Wettbewerb "Jugend forscht". Wegen der Corona-Pandemie ist die 56. Endrunde diesmal eine virtuelle Konferenz. Die Nachwuchsforschenden im Alter von 14 bis 18 Jahren müssen sich online präsentieren und auf diesem Weg auch Fragen beantworten. Am Sonntag werden die Siegerinnen und Sieger bekannt gegeben.

Eine der sächsischen Finalistinnen ist Saramaria Schreib aus Dresden. Sie lernt am St.-Afra-Gymnasium in Meißen gerade für die mündlichen Abiturprüfung in Geografie nächste Woche. In der Videoschalte für den Bundeswettbewerb will sie die Menschen auf der anderen Seite der PCs für ihr Forschungsprojekt begeistern. Das versucht sie mit einem kleinen Kniff. Gebaut und erforscht hat die 18-Jährige einen Apparat, um darzustellen, wie Algen wachsen.

Man könnte sagen: An sich braucht man das ja nicht. Aber ich habe mir in der Schule immer viel mehr fächerübergreifendes Lernen und Verstehen gewünscht.

Algenwachstum als fächerverknüpfendes Lernthema

Daher hat Saramaria für ihr Projekt die Fächer Biologie, Informatik und Physik miteinander verknüpft. Sie baute eine mikrocontrollergesteuerte Experimentier-Apparatur, die Wachstumsrozesse darstellt. "Die Apparatur ist gut, um Grünalgen beim Wachstum zuzusehen und zu messen, bei welchen Lichtverhältnissen und Temperaturen sich was entwickelt", sagt Saramaria Schreib.

Ihr Algenapparat sei ganz leicht nachzubauen, zu programmieren und könne gut in Biologie oder für Biologie-Studierende genutzt werden, findet die Abiturientin. Sie selbst zieht es nach der Schule nicht zu den Studienrichtungen Biologie oder Informatik. "Ich möchte lieber Medizin studieren. Dafür gehe ich am Sonnabend zum Medizinertest (TMS)." Ob sie am Sonntag als eine Siegerin oder Bestplatzierte gekürt wird, will die 18-Jährige "mal sehen. Ich erwarte nicht viel und lasse mich da reinfallen".

Nach den Landeswettbewerben findet auch der Bundeswettbewerb von "Jugend forscht" online statt (Archivfoto). Bildrechte: Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen

Dresdner Finalist fühlt sich gewappnet - auch dank seiner Tante

Dem Bundesfinale sieht auch Tim Schwarzbach in Dresden locker entgegen. "Ich bin tiefenentspannt. Über mein Projekt habe ich schon sechs oder sieben Mal Vorträge gehalten. Mich könnte man nachts um drei Uhr wecken und ich würde sofort dazu Fragen beantworten", erzählt der Abiturient, der am Dienstag seine letzte mündliche Prüfung am Martin-Anderson-Nexö-Gymnasium absolvierte.

Tim Schwarzbach aus Dresden will im Bundesfinale von Jugend forscht erfolgreich sein. Nach der Schule zieht es ihn aber zu den Rechtswissenschaftlern. Der junge Dresdner will seit der Grundschule Jura studieren. Bildrechte: Stiftung Jugend forscht e. V.

Damit Tim Schwarzbach sein Projekt der Jury am Donnerstag in Ruhe darlegen kann, hat ihm seine Tante ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. "Dort sind keine zwei kleineren Brüder wie zuhause. Es ist ruhiger." Ein paar Stichpunkte habe er sich bereit gelegt und für das Digitalformat Plakate erstellt. Fünf Minuten lang muss auch er sich präsentieren. Und dann? "Keine Ahnung. Das kommt auf das Interesse der Juroren an", meint der 18-Jährige.

Feinstaub für Flächen bemessen

Er wird ihnen seine Ergebnisse zur mobilen Messung der Feinstaubbelastung vorstellen. Tim ist über mehrere Monate verteilt 68 Mal stets die gleiche Route durch Dresden gefahren. Auf seinem Fahrrad maß ein Feinstaubmessgerät die Luftbelastung. Das Gerät war mit den GPS-Daten seines Handy gekoppelt. So konnte er jedes Mal ein räumliches Profil der Luftbelastung darstellen und Faktoren vergleichen, die auf die Verteilung Feinstaub Einfluss haben.

Ganz einfach gesagt, bin ich mit dem Fahrrad im Kreis gefahren und habe dabei Feinstaub gemessen und danach die Zahlen ausgewertet. Tim Schwarzbach Finalist im Bundeswettbewerb Jugend forscht